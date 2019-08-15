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    Жизнь

    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II

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    <div class="sel_item">Елизавета II&nbsp;</div> - Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Елизавета II 

    Ее Величество отдает предпочтение скорее не дорогим, а проверенным временем косметическим фирмам.

    Елизавета II в свои 93 года выглядит свежо и элегантно. Однако, как оказалось, для этого Ее Величество не тратит слишком много средств на косметику, пишет The Sun.

    По меркам королевских семей, монархиня, можно сказать, пользуется весьма «бюджетными» косметическими средствами, которые, в принципе, могут позволить себе многие.

    При этом королева отдает предпочтение скорее не дорогим, а проверенным временем косметическим фирмам. Одним из самых любимых бьюти-продуктов Елизаветы является увлажняющий крем для рук и ногтей от Clarins. Его стоимость составляет 23 фунта стерлингов.

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    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II
    Названа стоимость косметички 93-летней Елизаветы II

    Еще одним must-have в косметичке Ее Величества является лак Essie розвого цвета, которым она неизменно пользуется вот уже 30 лет. Цена флакончика – всего 7,99 фунта стерлингов.

    Лавандовым малом от Yardley семья монарха пользуется вот уже на протяжении 400 лет. Традицию завел еще король Карл I, и этот запах по-прежнему остается самым любимым. Стоимость куска мыла составляет столько же, сколько и королевский лак для ногтей.

    Еще одним постоянным «жильцом» в косметичке Ее Величества является увлажняющая розовая помада Elizabeth Arden за 22 фунта стерлингов.

    Там же «живет» туалетная вода с ароматом белой розы Floris White Rose за 80 фунтов стерлингов, гель для душа Molton Brown Rhubarb & Rose за 22 фунта стерлингов и матирующая пудра Clarins Ever Matte Mineral Powder Compact за 28 фунтов стерлингов.

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