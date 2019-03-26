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    Жизнь

    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя

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    Элизабет Херли - Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Элизабет Херли

    На съемке в 2019 году актриса примерила наряд, похожий на платье, которое актриса надевала в 1994 году в Лондоне

    53-летняя Элизабет Херли стала героиней апрельского номера Harper’s Bazaar. Актриса снялась в оригинальной фотосессии для американского модного журнала.

    Она повторила свой знаменитый образ, в котором появилась 25 лет назад на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в Лондоне.

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    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя
    Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя

    В 1994 году Элизабет поддержала звезду проекта Хью Гранта - тогда актеры встречались. Хtрли привлекла внимание своим смелым черным платьем Versace с откровенными вырезами и золотыми булавками.

    На съемке в 2019 году актриса примерила похожее платье и выглядела в нем ничуть не хуже, чем четверть века назад.

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    В интервью Элизабет поделилась забавными подробностями того вечера. По словам актрисы, подготовка к светскому мероприятию была совсем не гламурной.

    «Я была совершенно не готова. Мне срочно нужно было найти платье для премьеры Хью, а я ничего не понимала в моде. Помню, как пришла в офис, где мне достали какое-то платье из огромного пакета. Я взяла его домой. Сама делала прическу и макияж, сражаясь с Хью за зеркало в нашей крошечной квартире с одной спальней», - вспомнила звезда.

     

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