Неотразимая Элизабет Херли повторила свой легендарный образ 25 лет спустя



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Элизабет Херли

На съемке в 2019 году актриса примерила наряд, похожий на платье, которое актриса надевала в 1994 году в Лондоне

53-летняя Элизабет Херли стала героиней апрельского номера Harper’s Bazaar. Актриса снялась в оригинальной фотосессии для американского модного журнала.

Она повторила свой знаменитый образ, в котором появилась 25 лет назад на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в Лондоне.

В 1994 году Элизабет поддержала звезду проекта Хью Гранта - тогда актеры встречались. Хtрли привлекла внимание своим смелым черным платьем Versace с откровенными вырезами и золотыми булавками.

На съемке в 2019 году актриса примерила похожее платье и выглядела в нем ничуть не хуже, чем четверть века назад.

В интервью Элизабет поделилась забавными подробностями того вечера. По словам актрисы, подготовка к светскому мероприятию была совсем не гламурной.

«Я была совершенно не готова. Мне срочно нужно было найти платье для премьеры Хью, а я ничего не понимала в моде. Помню, как пришла в офис, где мне достали какое-то платье из огромного пакета. Я взяла его домой. Сама делала прическу и макияж, сражаясь с Хью за зеркало в нашей крошечной квартире с одной спальней», - вспомнила звезда.