Неожиданные подробности биографии покойной Аллы Вербер: как российская фэшн-дива была связана с Зеленским и Коломойским



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Алла Вербер с дочерью

Стали известны неожданные факты о семье российской светской львицы

Фэшн-директор московского ЦУМа Алла Вербер на днях умерла в Италии в возрасте 61 года. Причиной смерти фэшн-дивы стал менингококковый сепсис.

На дня стало известно, что Вербер была вхожа в окружение президента Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Как оказалось, дочь Вербер Екатерина замужем за бизнесменом Тимуром Миндичем, совладельцом «Квартала 95» и кипрской компании Green Family Ltd, которой до недавнего времени владел и Зеленский.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Telegram канал «Незыгарь».

Согласно информации, Зеленский и его окружение всегда старались скрывать, что Миндич - сотрудник группы Приват и Игоря Коломойского. Именно Коломойский делегировал Миндича в окружение Зеленского. Миндич отвечал за безопасность предвыборного штаба и самого кандидата Владимира Зеленского. Сейчас зять Аллы Вербер по данным Незыгарь руководит всеми охранным структурами группы Приват.

Интересно, что в свое время у Тимура был шанс породниться с Игорем Коломойским. В интервью УП олигарх признался, что его дочь была помолвлена с Миндичем была помолвлена его дочь. И с Зеленским Коломойского познакомил тоже он.

Как сообщает сайт Word You, с Миндичем у них есть трое детей: дочери Мишель и Элизабет и сын Майкл, который родился весной 2018 года.