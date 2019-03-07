Netflix снимет сериал по роману «Сто лет одиночества»



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Габриэль Гарсиа Маркес

Продюсерами проекта выступят сыновья Габриэля Гарсиа Маркеса

Стриминг-сервис Netflix приобрел права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Компания снимет сериал на испанском языке, сообщает Variety.

Это будет первая экранизация знаменитого романа, опубликованного в 1967 году. Исполнительными продюсерами проекта выступят сыновья Маркеса - Родриго Гарсиа (Rodrigo Garcia) и Гонсало Гарсиа Барча (Gonzalo García Barcha).

«В течение десятилетий наш отец не хотел продавать права на экранизацию, потому что считал, что в условиях ограниченного времени художественного фильма и не на испанском языке его идею передать невозможно», - рассказал Родриго Гарсиа. Однако он добавил, что во время расцвета сериалов нет более подходящего момента для адаптации книги для глобальной аудитории.

Съемки будут проходить в Колумбии. Других подробностей Netflix не раскрывает.

«Сто лет одиночества» - самый известный роман, написанный в жанре магического реализма. Его действие разворачивается в вымышленном городе Макондо, где проживает несколько поколений семьи Буэндиа. Книга была переведена на полсотни языков.

В 1982 году Маркес получил Нобелевскую премию по литературе.

Джерело: Esquire