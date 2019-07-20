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    Жизнь

    Netflix выпустил первый трейлер сериала «Ведьмак»

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    Netflix выпустил первый трейлер сериала «Ведьмак»

    Главную роль исполнил британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена

    На YouTube-канале Netflix вышел первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак», основанного на серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Премьера ролика состоялась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

    Действие «Ведьмака» происходит в вымышленном мире, где вместе с людьми живут волшебные существа и чудовища. Главный герой – Геральт из Ривии, «ведьмак» или бродячий охотник на чудовищ.

    Геральта играет британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена в «Человеке из стали», «Лиге справедливости», а также по фильмам «Агенты А.Н.К.Л.» и «Миссия невыполнима». Роль королевы Цириллы исполнила актриса Фрейя Аллан, а чародейку Йеннифер сыграла Аня Чалотра. Судя по трейлеру, сюжетная линия Йеннифер будет развернута довольно подробно: в сериале покажут, как она учится волшебству у Тиссаи де Врие.

    «Худшие монстры – те, которых мы создаем», – говорится в слогане к видео.

     

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