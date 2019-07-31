Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи



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Ким Кардашьян

Пара насладилась ужином в любимом ресторане

38-летняя Ким Кардашьян провела вечер со своим мужем, 42-летним Канье Уэстом. Рэпер пригласил Ким в любимое заведение, расположенное в элитном районе Лос-Анджелеса.

Модная дива выбрала дерзкий образ для своего свидания – она примерила обтягивающий топ из крокодиловой кожи. Образ был дополнен штанами из кожи питона. «Хищная» Ким отдала предпочтение открытым босоножкам на высокой шпильке и с прозрачными вставками.

«Свидание с моим любимым», — подписала фотографии Ким.

Фанаты модели порадовались, что их кумиры поддерживают романтику в отношениях. Некоторые подписчики попросили Ким «поработать» над стилем Канье. «Ты роскошна! А Канье надел какие-то спортивки в ресторан», «Канье, серьезно?», «Вы прекрасная пара! Рада, что у вас все хорошо», – написали они в комментариях.