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    Жизнь

    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи

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    Ким Кардашьян - Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Ким Кардашьян

    Пара насладилась ужином в любимом ресторане

    38-летняя Ким Кардашьян провела вечер со своим мужем, 42-летним Канье Уэстом. Рэпер пригласил Ким в любимое заведение, расположенное в элитном районе Лос-Анджелеса.

    Модная дива выбрала дерзкий образ для своего свидания – она примерила обтягивающий топ из крокодиловой кожи. Образ был дополнен штанами из кожи питона. «Хищная» Ким отдала предпочтение открытым босоножкам на высокой шпильке и с прозрачными вставками.

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    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи
    Новый модный тренд: Ким Кардашьян вышла в свет в обтягивающем топе из крокодиловой кожи

    «Свидание с моим любимым», — подписала фотографии Ким.

    Фанаты модели порадовались, что их кумиры поддерживают романтику в отношениях. Некоторые подписчики попросили Ким «поработать» над стилем Канье. «Ты роскошна! А Канье надел какие-то спортивки в ресторан», «Канье, серьезно?», «Вы прекрасная пара! Рада, что у вас все хорошо», – написали они в комментариях.

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    Кардашьян
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