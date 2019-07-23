Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II



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Елизавета II

Каждый год перед поездкой в шотландскую резиденцию Балморал королева запасается дисками с любимыми телепроектами

Елизавета II каждое лето отправляется в свою резиденцию Балморал в Шотландии. Хотя там ее и навещают многочисленные члены семейства, Ее Величество предусмотрительно составляет список своих любимых сериалов.

Этот перечень она отдает своему секретарю, чтобы тот, в свою очередь, позаботился о том, чтобы все фильмы были записаны. «Телезаказ» королевы передается в специальный отдел канала BBC, сотрудники которого переносят фильмы на DVD-диски.

Старший курьер рассказал, что Елизавета II как-то призналась, что обожает детективный сериал «Чисто английское убийство». При этом каждый эпизод записан для нее на отдельный диск.

Также Елизавета II любит смотреть ситком «Соблюдая приличия», «Убийства в Мидсомере», «Новые уловки», «Бабье лето» и «Доктор Кто», пишет Express.