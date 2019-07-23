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    Жизнь

    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II

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    <div class="sel_item">Елизавета II&nbsp;</div> - Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Елизавета II 

    Каждый год перед поездкой в шотландскую резиденцию Балморал королева запасается дисками с любимыми телепроектами

    Елизавета II каждое лето отправляется в свою резиденцию Балморал в Шотландии. Хотя там ее и навещают многочисленные члены семейства, Ее Величество предусмотрительно составляет список своих любимых сериалов.

    Этот перечень она отдает своему секретарю, чтобы тот, в свою очередь, позаботился о том, чтобы все фильмы были записаны. «Телезаказ» королевы передается в специальный отдел канала BBC, сотрудники которого переносят фильмы на DVD-диски.

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    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
    Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II

    Старший курьер рассказал, что Елизавета II как-то призналась, что обожает детективный сериал «Чисто английское убийство». При этом каждый эпизод записан для нее на отдельный диск.

    Также Елизавета II любит смотреть ситком «Соблюдая приличия», «Убийства в Мидсомере», «Новые уловки», «Бабье лето» и «Доктор Кто», пишет Express.

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    Королева Елизавета II
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