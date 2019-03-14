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    Жизнь

    Обвиняемая в даче взяток американская актриса Лори Лафлин сдалась ФБР

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    Лори Лафлин - Обвиняемая в даче взяток американская актриса Лори Лафлин сдалась ФБР
    Лори Лафлин

    Звезда сериала «90210: Новое поколение» и ее муж оказались замешаны в крупной коррупционной схеме.

    В громкий коррупционный скандал, о котором стало известно накануне, оказались звезда сериала «90210: Новое поколение» Лори Лафлин и ее муж. Согласно информации Associated Press, супруги выложили полмиллиона долларов за то, чтобы их дочерей зарегистрировали членами команды по гребле Университета Южной Калифорнии.

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    В итоге девушки смогли поступить в престижный вуз, хотя никаких спортивных достижений в гребле у них не имелось. Издание отмечает, что актриса сама пришла в офис Федерального бюро расследований и сдалась властям, как только узнала о выдвинутых против нее и супруга обвинениях.

    Напомним, в громкий скандал оказались вовлечены 50 человек, среди которых значится имя еще одной американской актрисы Фелисити Хоффман, давшей взятку в $15 тысяч руководству одного из колледжей США.

    Кстати, на фоне разгорающегося скандала, как пишет издание «Газета.ру», обе актрисы спешно уходят из социальных сетей.

    дети актриса
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