Объявлены победители кинопремии «Золота Дзига 2019»



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Лучшим фильмом стал «Донбасс», его режиссер Сергей Лозница стал лучшим режиссером. Приз зрительских симпатий забрала лента «Dzidzio Первый раз»

Сегодня, 19 апреля, Украинский киноакадемия на торжественной церемонии награждения объявила имена лауреатов третьей национальной кинопремии «Золотая волчок» в 20 номинациях.

Торжественная церемония второй год подряд прошла в киевском КВЦ «Парковый». Ее провели телеведущий Олег Панюта и телеведущая и актриса Дарья Трегубова.

В этом году кинопремию вручали в 20 номинациях.

Фаворитами среди номинантов были ленты «Брама» Владимира Тихого и «Дике поле» Ярослава Лодыгина, которые имели по 12 номинаций. Еще 10 номинаций было в ленты «Когда падают деревья» Марыси Никитюк.

В результате, «Дикое поле» получило пять наград, «Брама» - четыре, «Коли падають дерева» - одну.

Одним из фаворитов стал «Донбасс» Сергея Лозницы - у него три статуэтки, в том числе две главные - за лучший фильм и лучшую режиссерскую работу.

Полный список победителей выглядит так:

Лучший фильм - «Донбасс», реж. Сергей Лозница

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко) - Сергей Лозница, «Донбасс»;

Лучший актер - Олег Москаленко, «Дике поле»;

Лучшая актриса - Ирма Витовская, «Брама»;

Лучший актер второго плана - Владимир Ямненко, «Дике поле».

Лучшая актриса второго плана - Виталина Библив, «Брама»;

Лучший оператор - Сергей Михальчук, «Дике поле»;

Лучший художник-постановщик - Владлен Одуденко, «Дике поле»;

Лучший сценарист - Сергей Лозница, «Донбасс»;

Лучший монтаж - Иван Банников, «Копадають дерева», «Позивний» Бандерас», «Він і війна»;

Лучший звук - Сергей Степанский, «Дике поле», «Dzidzio: Перший раз»;

Лучшая музыка - Антон Байбаков, «Брама»;

Лучшая песня – «Моя мамонько рідненька», участницы украинского женского хора: Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко («Гірська жінка: на війні»);

Лучший дизайн костюмов - Мария Керо, «Шляхетні волоцюги»;

Лучший грим - Екатерина Струкова, «Брама»;

Лучший короткометражный игровой фильм - Mia Donna, реж. Павел Остриков.

Лучший документальный фильм - «Міф», реж. Леонид Кантер, Иван Ясной;

Лучший анимационный фильм - «Мімікрія», реж. Фрейд М. Вайзер;

Приз зрительских симпатий - «Dzidzio: Перший раз», реж. Михаил Хома и Тарас Дронь.

Лауреатом почетной награды «Золотая Дзига» за вклад в развитие украинского кино стал оператор Юрий Гармаш.