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    Жизнь

    Одиозный Борис Джонсон на встрече с Макроном закинул ногу на стол (видео)

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    Борис Джонсон - Одиозный Борис Джонсон на встрече с Макроном закинул ногу на стол (видео)
    Борис Джонсон

    Пользователи сети считаютт, что у политика просто отсутствуют манеры

    Вчерашняя встреча в Париже нового британского премьер-министра Бориса Джонсона и французского лидера Эммануэля Макрона обернулась небольшим скандалом в соцсетях.

    В Елисейском дворце Джонсон, известный своими неоднозначными выходками, поставил ногу на кромку журнального столика, перед которым сидели политики, пишет Business Insider.

    В социальных сетях тут же назвали поведение Бориса «грубым и стыдным», а некоторые пользователи и вовсе обвинили британского лидера в «отсутствии манер».

    Впрочем, Business Insider пишет, что, скорее всего, этот поступок Бориса – шутка. Все выглядит так, как-будто Макрон сказал, что маленький столик можно использовать как подставку для ног, а Джонсон это и продемонстрировал. Потому что на записи беседы слышно, что политики смеются.

    Ранее сообщалось, что любовницу Джонсона, которая отчаянно копирует стиль Кейт Миддлтон, не пустили в США.

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    политика Борис Джонсон
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