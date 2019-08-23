Одиозный Борис Джонсон на встрече с Макроном закинул ногу на стол (видео)



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Борис Джонсон

Пользователи сети считаютт, что у политика просто отсутствуют манеры

Вчерашняя встреча в Париже нового британского премьер-министра Бориса Джонсона и французского лидера Эммануэля Макрона обернулась небольшим скандалом в соцсетях.

В Елисейском дворце Джонсон, известный своими неоднозначными выходками, поставил ногу на кромку журнального столика, перед которым сидели политики, пишет Business Insider.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4 — Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019

В социальных сетях тут же назвали поведение Бориса «грубым и стыдным», а некоторые пользователи и вовсе обвинили британского лидера в «отсутствии манер».

Впрочем, Business Insider пишет, что, скорее всего, этот поступок Бориса – шутка. Все выглядит так, как-будто Макрон сказал, что маленький столик можно использовать как подставку для ног, а Джонсон это и продемонстрировал. Потому что на записи беседы слышно, что политики смеются.

Ранее сообщалось, что любовницу Джонсона, которая отчаянно копирует стиль Кейт Миддлтон, не пустили в США.

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