Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елизавета II

Пожилая британская королева намерена отойти от дел в день своего 95-летия

Принцесса Елизавета Йоркская взошла на британский престол сразу же после смерти ее отца, короля Георга VI. Сейчас с этой памятной даты прошло уже 67 лет. В память о родителе королева Елизавета II никогда не празднует годовщины своей коронации, но судьба ее сына принца Чарльза может сложиться иначе.

Монархиня уже начала готовиться к передаче королевства в руки первого наследника. Как стало известно журналистам, пожилой королеве осталось вести государственные дела всего два с небольшим года. В день своего 95-летия она издаст акт о регентстве, который сделает принца Чарльза Уэльского полноправным правителем.

Правда, старший сын королевы станет принцем-регентом – «королем во всем, кроме имени». Передав бразды правления, его царственная мать сможет снизить свою рабочую нагрузку, однако отказываться от престола она не намерена. «Ее величество никогда не подаст в отставку. Она останется на троне до последнего вздоха», – рассказал изданию Daily Star Online источник в королевской семье.