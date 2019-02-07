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    Жизнь

    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу

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    Елизавета II - Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Елизавета II

    Пожилая британская королева намерена отойти от дел в день своего 95-летия

    Принцесса Елизавета Йоркская взошла на британский престол сразу же после смерти ее отца, короля Георга VI. Сейчас с этой памятной даты прошло уже 67 лет. В память о родителе королева Елизавета II никогда не празднует годовщины своей коронации, но судьба ее сына принца Чарльза может сложиться иначе.

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    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу
    Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу

    Монархиня уже начала готовиться к передаче королевства в руки первого наследника. Как стало известно журналистам, пожилой королеве осталось вести государственные дела всего два с небольшим года. В день своего 95-летия она издаст акт о регентстве, который сделает принца Чарльза Уэльского полноправным правителем.

    Правда, старший сын королевы станет принцем-регентом – «королем во всем, кроме имени». Передав бразды правления, его царственная мать сможет снизить свою рабочую нагрузку, однако отказываться от престола она не намерена. «Ее величество никогда не подаст в отставку. Она останется на троне до последнего вздоха», – рассказал изданию Daily Star Online источник в королевской семье.

    знаменитости Великобритания Королева Елизавета II
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