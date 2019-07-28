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    Жизнь

    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе

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    <p>Энн Хэтэуэй</p> <p>instagram.com/annehathaway/</p> - Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе

    Энн Хэтэуэй

    instagram.com/annehathaway/

    Актриса уже не прячет округлившийся живот

    36-летняя Энн Хэтэуэй недавно сообщила о беременности. Артистка опубликовала снимок, продемонстрировав округлившийся живот. Она сразу уточнила, что это не шутка и не кадр из фильма. Уже почти семь лет Хэтэуэй счастлива в браке с дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. У них подрастает трехлетний сын Джонатан, у которого скоро появится братик или сестренка.

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    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе
    instagram.com/annehathaway_world/

    Обычно актриса редко выходит в свет, но вскоре после объявления о беременности папарацци удалось заснять Энн на улице в Лос-Анджелесе. Девушка была облачена в белые брюки и бежевый джемпер свободного кроя. Она воздержалась от макияжа и даже укладку делать не стала. Звезда кино увиделась с друзьями. Они отправились обедать, общаясь между собой.

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