Папарацци засняли беременную Энн Хэтэуэй в Лос-Анджелесе



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Энн Хэтэуэй instagram.com/annehathaway/

Актриса уже не прячет округлившийся живот

36-летняя Энн Хэтэуэй недавно сообщила о беременности. Артистка опубликовала снимок, продемонстрировав округлившийся живот. Она сразу уточнила, что это не шутка и не кадр из фильма. Уже почти семь лет Хэтэуэй счастлива в браке с дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. У них подрастает трехлетний сын Джонатан, у которого скоро появится братик или сестренка.

Обычно актриса редко выходит в свет, но вскоре после объявления о беременности папарацци удалось заснять Энн на улице в Лос-Анджелесе. Девушка была облачена в белые брюки и бежевый джемпер свободного кроя. Она воздержалась от макияжа и даже укладку делать не стала. Звезда кино увиделась с друзьями. Они отправились обедать, общаясь между собой.