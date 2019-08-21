  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Папарацци застали беременную Киру Найтли на рынке

    • Розсилка
    Кира Найтли - Папарацци застали беременную Киру Найтли на рынке
    Кира Найтли

    Фотографы засекли актрису, когда она прогуливалась

    На днях звезду «Пиратов Карибского моря» подловили папарацци на улицах Лондона, где она живет. Знаменитая актриса в платье с завышенной талией и джинсовке прогуливалась, разговаривая по телефону. Найтли была без макияжа и укладки. Потом она направилась на рынок, где выбрала свежие овощи и фрукты к столу.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Папарацци застали беременную Киру Найтли на рынке
    Папарацци застали беременную Киру Найтли на рынке
    Папарацци застали беременную Киру Найтли на рынке
    Папарацци застали беременную Киру Найтли на рынке
    Папарацци застали беременную Киру Найтли на рынке
    Папарацци застали беременную Киру Найтли на рынке

    Поклонники поразились тому, что даже во время беременности девушка не сильно поправляется. «Какая она худая», «Низ тяжелый, а руки худенькие», «В такие моменты понимаешь, что даже звезды - обычные люди», «Красотка», – стали обсуждать снимок пользователи.

     Читайте также: Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    кино актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ