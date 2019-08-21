Папарацци застали беременную Киру Найтли на рынке



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Кира Найтли

Фотографы засекли актрису, когда она прогуливалась

На днях звезду «Пиратов Карибского моря» подловили папарацци на улицах Лондона, где она живет. Знаменитая актриса в платье с завышенной талией и джинсовке прогуливалась, разговаривая по телефону. Найтли была без макияжа и укладки. Потом она направилась на рынок, где выбрала свежие овощи и фрукты к столу.

Поклонники поразились тому, что даже во время беременности девушка не сильно поправляется. «Какая она худая», «Низ тяжелый, а руки худенькие», «В такие моменты понимаешь, что даже звезды - обычные люди», «Красотка», – стали обсуждать снимок пользователи.

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