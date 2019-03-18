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    Жизнь

    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида

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    Пэрис Джексон - Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон

    Папарацци засняли 20-летнюю дочь Майкла Джексона с ее парнем Габриэлем Гленном в Лос-Анджелесе

    После выхода скандального фильма «Покидая Неверленд» с обвинениями Майкла Джексона в педофилии на его дочь Пэрис обрушилось сумасшедшее внимание папарацци и СМИ — все хотели заполучить комментарий. Девушка была вынуждена прятаться под шапкой в аэропорту, чтобы спокойно выйти на улицу.

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    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида
    Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке суицида

    А когда на днях ее засняли в клубе с друзьями, в Сети начали писать, что Пэрис ужасная дочь, раз в такое тяжелое время для семьи развлекается. Ну а вчера в СМИ сообщили, что дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки суицида. По информации портала TMZ, звезда порезала себе вены. По данным издания, эту информацию подтвердила полиция.

    Правда, сама Пэрис сразу ее опровергла в Twitter. Она написала: «Пошли вы, чертовы лгуны» и отметила TMZ.

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     К слову, за несколько часов до сообщения о суициде, Джексон засняли с ее парнем Габриэлем Гленном в Лос-Анджелесе. И выглядела она очень счастливой!

     

    знаменитости дети звезд Twitter полиция СМИ шоу-бизнес
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