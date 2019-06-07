Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер тайно помолвлена с 60-летним миллионером



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Китти Спенсер instagram.com/kitty.spencer/

До романа с миллионером у Китти были четырехлетние отношения с другим бизнесменом

Пресса давно следит за 28-летней племянницей покойной принцессы Дианы Китти Спенсер. Британская аристократка делает успехи в модельном бизнесе и активно участвует в светской жизни. А недавно девушка перестала скрывать то, что встречается с 60-летним бизнесменом Майклом Льюисом, чье состояние оценивается в 80 миллионов фунтов.

В конце вечера садясь в автомобиль, Спенсер помахала фотографам рукой, позволив сфотографировать украшение. О романе Китти Спенсер и Майкла Льюиса стало известно в августе прошлого года. Льюис разведен. От предыдущих отношений у него есть трое взрослых детей. В мае текущего года Китти и Майкл впервые попали в объектив папарацци вместе во время прогулки в Нью-Йорке.

До романа с ним у Китти были четырехлетние отношения с другим бизнесменом, 48-летним Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро, сделавшим состояние в сфере недвижимости.