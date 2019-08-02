По фильму «Как отделаться от парня за 10 дней» снимут сериал



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Фото: John Clifford/Paramount/Kobal/Shutterstock

В популярном ромкоме нулевых снялись Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон

Популярный в нулевых ромком «Как отделаться от парня за 10 дней» перезапустят. По мотивам фильма выйдет сериал, который станет «современной версией оригинальной истории».

Сценарий к сериалу напишет Гай Бранум, известный по работе над американским комедийным шоу «Проект Минди». Согласно синопсису проекта «молодая сотрудница онлайн-издания и сексуально озабоченный руководитель рекламного агентства пытаются доказать, что они оба способны на моногамные отношения». «Однако скоро они понимают, что сохранять отношения не так легко, как это преподносила Энди Андерсон».

Сообщается, что сериал выйдет на сервисе авторского короткометражного кино Quibi. Летом того года основатели Quibi Джеффри Катценберг и Мег Уитман сообщили, что им удалось собрать $100 миллионов, необходимых для запуска платформы в апреле 2020 года.