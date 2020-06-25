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    Жизнь

    Почему красота 15-летнего сына Лукашенко не дает покоя женщинам в сети (фото)

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем - Почему красота 15-летнего сына Лукашенко не дает покоя женщинам в сети (фото)
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем

    Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года

    Внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил парад в Москве вместе с отцом, привлекла внимание девушек. Свое восхищение 15-летнему Николаю Лукашенко пользовательницы выразили в Twitter.

    Как отмечают СМИ, Николай появляется на публичных мероприятиях с ранних лет и пользуется популярностью в социальных сетях. Во время прямой трансляции парада молодой человек, сидящий в первом ряду недалеко от Путина, попал в объектив оператора и вскоре стал объектом обсуждения у телезрительниц.

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    Почему красота 15-летнего сына Лукашенко не дает покоя женщинам в сети (фото)
    Почему красота 15-летнего сына Лукашенко не дает покоя женщинам в сети (фото)

    Так, в Twitter женщины массово посвящали посты красоте сына белорусского лидера. «Выпила бокал вина, теперь сижу и думаю, как же сложно, когда расстояние разделяет с любимым человеком», «Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый...», «Коля Лукашенко похож на принца Уильяма в том же возрасте», «Мне одной сын Трампа кажется обычным? А Коля Лукашенко реально краш», «У меня сердечко екнуло, как увидела», «Смотрю Парад ради того, чтобы увидеть его», — высказались они.

    Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.

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