Почему красота 15-летнего сына Лукашенко не дает покоя женщинам в сети (фото)



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Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года

Внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил парад в Москве вместе с отцом, привлекла внимание девушек. Свое восхищение 15-летнему Николаю Лукашенко пользовательницы выразили в Twitter.

Как отмечают СМИ, Николай появляется на публичных мероприятиях с ранних лет и пользуется популярностью в социальных сетях. Во время прямой трансляции парада молодой человек, сидящий в первом ряду недалеко от Путина, попал в объектив оператора и вскоре стал объектом обсуждения у телезрительниц.

Так, в Twitter женщины массово посвящали посты красоте сына белорусского лидера. «Выпила бокал вина, теперь сижу и думаю, как же сложно, когда расстояние разделяет с любимым человеком», «Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый...», «Коля Лукашенко похож на принца Уильяма в том же возрасте», «Мне одной сын Трампа кажется обычным? А Коля Лукашенко реально краш», «У меня сердечко екнуло, как увидела», «Смотрю Парад ради того, чтобы увидеть его», — высказались они.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.

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