Почти романтика: Порошенко и Тимошенко показали фото с любимыми
-
Розсилка
Политики показали своих благоверных
14 февраля – отличный повод признаться в своих чувствах любимому человеку. Для того, чтобы это признание было настоящим, его необходимо верифицировать с помощью романтичного поста в соцсетях.
Украинские политики не отстают от моды, что доказывает недавняя активность в соцсетях действующего главы страны Петра Порошенка и кандидатки в президенты Юлии Тимошенко. Оба поделились фотографиями со своими половинками, на которых о влюбленности и романтике можно только догадываться.
Президент даже в День влюбленных не изменил традицию приветствовать жену Марину в сети и, как всегда, запостил фото с романтической подписью.
«Любить - это вместе смотреть в одном направлении», - написал Петр Алексеевич.
Также не забыла приобщиться ко Дню Валентина и конкурентка Порошенко на выборах президента - Юлия Тимошенко.
Видимо Юлии Владимировне было сложно выразить весь спектр своих чувств, поэтому она ничего не писала, а просто запостила фото поцелуя с мужем Александром и поставила сердечко.