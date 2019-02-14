Почти романтика: Порошенко и Тимошенко показали фото с любимыми



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Политики показали своих благоверных

14 февраля – отличный повод признаться в своих чувствах любимому человеку. Для того, чтобы это признание было настоящим, его необходимо верифицировать с помощью романтичного поста в соцсетях.

Украинские политики не отстают от моды, что доказывает недавняя активность в соцсетях действующего главы страны Петра Порошенка и кандидатки в президенты Юлии Тимошенко. Оба поделились фотографиями со своими половинками, на которых о влюбленности и романтике можно только догадываться.

Президент даже в День влюбленных не изменил традицию приветствовать жену Марину в сети и, как всегда, запостил фото с романтической подписью.

«Любить - это вместе смотреть в одном направлении», - написал Петр Алексеевич.

Также не забыла приобщиться ко Дню Валентина и конкурентка Порошенко на выборах президента - Юлия Тимошенко.

Видимо Юлии Владимировне было сложно выразить весь спектр своих чувств, поэтому она ничего не писала, а просто запостила фото поцелуя с мужем Александром и поставила сердечко.