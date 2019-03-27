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    Жизнь

    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ

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    Кришитану Роналду и Джорджина Родригес - Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Кришитану Роналду и Джорджина Родригес

    Интересное положение Джорджины Родригес заметили на матче Португалия-Сербия

    Португальская газета Correio da Manha утверждает, что подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова беременна.

    Слухи родились после фотографии, сделанной во время матча отбора на Евро-2020 Португалия - Сербии.

    Джорджина присутствовала на игре в сопровождении сестры и матери Роналду и ее округлившийся живот может свидетельствовать о  3-4 месяце беременности.

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    Фото: cmjornal.pt

    У 25-летней Джорджины Родригес уже есть дочь от Криштиану Роналду - в ноябре 2017 года она родила девочку, которую назвали Алана Мартиной.

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    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ
    Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ

    Всего у Криштиану Роналду четверо детей – старших трое от сурогатных матерей.

     

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