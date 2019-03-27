Подруга Криштиану Роналду беременна – СМИ



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Кришитану Роналду и Джорджина Родригес

Интересное положение Джорджины Родригес заметили на матче Португалия-Сербия

Португальская газета Correio da Manha утверждает, что подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова беременна.

Слухи родились после фотографии, сделанной во время матча отбора на Евро-2020 Португалия - Сербии.

Джорджина присутствовала на игре в сопровождении сестры и матери Роналду и ее округлившийся живот может свидетельствовать о 3-4 месяце беременности.

Фото: cmjornal.pt

У 25-летней Джорджины Родригес уже есть дочь от Криштиану Роналду - в ноябре 2017 года она родила девочку, которую назвали Алана Мартиной.

Всего у Криштиану Роналду четверо детей – старших трое от сурогатных матерей.