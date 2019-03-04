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    Жизнь

    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком

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    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком

    жертвы Майкла рассказали о тайных комнатах в его доме, где и совершались половые акты

    Документальный фильм «Покидая Неверлэнд» открыл новые шокирующие факты об отношениях Майкла Джексона с детьми, жившими на его скандальном ранчо.

    Один из героев картины, Джеймс Сейфчак, утверждает, что в 10-летнем возрасте обменялся свадебными клятвами с королем поп-музыки. Джексону тогда было 30 лет, и спустя год после знакомства с Джеймсом он устроил импровизированную свадьбу. «Мы были как бы женатой парой. Обряд проходил в его спальне, мы прочли клятвы о том, что будем связаны навсегда. У меня есть обручальное кольцо с бриллиантами», - рассказал Сейфчак и показал небольшое кольцо, которое уже не надеть на палец взрослого мужчины. По словам Джеймса, с того дня Майкл часто баловал его новыми украшениями в качестве подарка за «сексуальные акты»: «Мы вместе ходили в ювелирные магазины и притворялись, что выбираем не для меня, а для женщины. Он делал вид, что просто примеряет кольца на мою руку, чтобы не ошибиться с размером для нее».

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    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком
    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком
    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком
    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком
    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком
    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком
    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком
    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком
    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком
    «Покидая Неверлэнд»: Майкл Джексон провел свадебный обряд с 10-летним мальчиком

    Кроме того, жертвы Майкла рассказали о тайных комнатах в его доме, где и совершались половые акты. Джексон якобы учил мальчиков быстро одеваться, если снаружи донесется шум. По словам героев фильма, они хотели быть фаворитами музыканта и расстраивались, когда у него появлялись новые любимчики. Сейфчак помнит день, когда к Джексону пришли другие мальчики, которым разрешили спать в кровати с Майклом, а самого Джеймса выселили на диван: «Я понял, что больше не «номер один», и засыпал под звуки собственного рыдания».

     Читайте также: Маколей Калкин защитил Майкла Джексона от обвинений в педофилии.


     

    Джерело: Super

    Майкл Джексон дети насилие
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