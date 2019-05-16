Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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В петиции они обвинили сценаристов сериала в том, что те не справились со своей задачей без книг Джорджа Мартина

Поклонники сериала «Игра престолов» создали петицию на портале Change.org с требованием переснять восьмой сезон. Фанаты просят нанять «более компетентных» сценаристов для новой версии финала легендарной саги.

«Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс показали свою некомпетентность, когда у них не оказалось исходного материала (то есть книг), на который можно было бы опереться, - говорится в тексте петиции. - Сериал заслуживает другого финала, у которого был бы смысл».

Петиция была создана неделю назад, но уже собрала более 240 тысяч подписей.

Скандал вокруг финального сезона «Игры престолов» разгорелся после выхода пятой - и предпоследней - серии. Фанаты оказались недовольны развитием персонажей и некоторыми сюжетными линиями.

Многие поклонники разочарованы не только финальными сериями, но и последними тремя сезонами, которые создатели сериала снимали уже без книг Джорджа Мартина.

Писатель свел свое участие в сериале к минимуму после четвертого сезона. До этого он лично писал сценарий хотя бы одной серии сезона.

Последнее произведение цикла «Песнь Льда и Пламени» вышло в 2011 году. На данный момент автор работает над шестой частью - «Ветра зимы», но в планах у него есть и седьмая, заключительная - «Грезы о весне».

Джерело: Esquire