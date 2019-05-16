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    Жизнь

    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон

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    instagram.com/gameofthrones/ - Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    instagram.com/gameofthrones/

    В петиции они обвинили сценаристов сериала в том, что те не справились со своей задачей без книг Джорджа Мартина

    Поклонники сериала «Игра престолов» создали петицию на портале Change.org с требованием переснять восьмой сезон. Фанаты просят нанять «более компетентных» сценаристов для новой версии финала легендарной саги.

    «Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс показали свою некомпетентность, когда у них не оказалось исходного материала (то есть книг), на который можно было бы опереться, - говорится в тексте петиции. - Сериал заслуживает другого финала, у которого был бы смысл».

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    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    Поклонники «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон
    instagram.com/gameofthrones/

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    Петиция была создана неделю назад, но уже собрала более 240 тысяч подписей.

    Скандал вокруг финального сезона «Игры престолов» разгорелся после выхода пятой - и предпоследней - серии. Фанаты оказались недовольны развитием персонажей и некоторыми сюжетными линиями.

    Многие поклонники разочарованы не только финальными сериями, но и последними тремя сезонами, которые создатели сериала снимали уже без книг Джорджа Мартина.

    Писатель свел свое участие в сериале к минимуму после четвертого сезона. До этого он лично писал сценарий хотя бы одной серии сезона.

    Последнее произведение цикла «Песнь Льда и Пламени» вышло в 2011 году. На данный момент автор работает над шестой частью - «Ветра зимы», но в планах у него есть и седьмая, заключительная - «Грезы о весне».

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    Джерело: Esquire

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