Пользователям на заметку: Instagram будет скрывать изображения, которые пропагандируют нанесение себе увечий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сейчас разработчики Instagram сталкиваются с тем, что приходится более тщательно подходить к вопросам размещения контента

Instagram будет скрывать фотографии, изображающие нанесение себе увечий и подталкивающие к самоубийству, чтобы защитить несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает The Guardian. Глава компании Адам Моссери пообещал ряд нововведений после выхода интервью британца Яна Рассела, чья 14-летняя дочь Молли покончила с собой в 2017 году. Теперь соцсеть будет размывать подобные фотографии, пока пользователь не подтвердит, что хочет увидеть изображение. Кроме того, будет ограничен показ таких снимков в поиске по хештегам и в рекомендациях аккаунта. «Мы уже предлагаем помощь людям, которые ищут определенные хештеги, но также работаем над тем, чтобы связывать их с благотворительными организациями по предотвращению самоубийств», — сказал Моссери.

В конце января отец Молли Рассел в интервью The Times рассказал, что она покончила с собой после того, как посмотрела слишком много изображений с самоубийствами в инстаграме и фотохостинге Pinterest. По словам Рассела, чем больше мрачных фотографий просматривала его дочь, тем больше их было в рекомендациях социальных сетей. Он рассказал BBC, что в подписках инстаграма Молли было много аккаунтов, где люди причиняли себе вред. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок выразил беспокойство по поводу контента, который можно без особого труда найти в социальных сетях: «Ужасно, как просто получить доступ к таким материалам. Интернет-провайдерам и социальным сетям пора избавиться от такого контента раз и навсегда».

Джерело: Bird In Flight