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    Жизнь

    «Помидорка капает, вылезает сыр»: Зибров стесняется есть фаст-фуд на людях

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    Павло Зибров - «Помидорка капает, вылезает сыр»: Зибров стесняется есть фаст-фуд на людях
    Павло Зибров

    17 июля в США празднуют Национальный день хот-дог

    Переживающий вторую молодость Павло Зибров признался в любви фастфуду. Популярный певец рассказал, как любит еду быстрого приготовления, но при этом стесняется ее есть на людях, поскольку делает это неаккуратно и имидж сдерживает.

    «Эти куриные крылышки и картофель жаренный-пережаренный третий раз в этом масле – иногда так хочется. С удовольствием это делаю, но на меня смотрит народ. И как это – в Павла Зиброва не влезает этот бутерброд здоровенный. Здесь помидорка капает, там вылезает сыр, а тут на усы падает колбаса какая-то», – поделился Народный артист Украины Павел Зибров в эфире канала «Украина».

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    Павел Зибров
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