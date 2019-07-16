Популярная певица Катя Гуменюк выходит замуж: стала известна дата торжества



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Катя Гуменюк и Артем Тараненко

Певица, ранее известная как Ассоль, сообщила, когда состоится ее свадьба

Популярная украинская артистка Катя Гуменюк порадовала приятными новостями из личной жизни. Еще год назад в сети появились новости о том, что у Ассоль (под этим псевдонимом Катю знает вся Украина) вскоре изменится семейное положение. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение.

Все это время помолвленные заканчивали учебу в лондонском Coventry University и были настолько заняты, что организация свадьбы постоянно уходила на второй план. И вот сейчас, когда лекции и экзамены позади, влюбленные наконец смогли назначить дату важного события.

Катя Гуменюк и Артем Тараненко

«19.09.19 – магическая дата и идеальный день для того, чтобы наша любовь сделала новый виток! После стольких лет вместе мы официально станем семьей. Не могу дождаться этого дня, и в то же время не могу вспомнить, когда я в последний раз так волновалась. Хочется провести этот день так, чтобы запомнить каждое мгновение на всю жизнь! Конечно, организовать такое ответственное мероприятие непросто, но это приятные хлопоты» – делится Катя Гуменюк.

Ее жених Артем Тараненко – бизнес-аналитик, выпускник факультета Global Business Management лондонского университета Coventry. Артем и Катя знакомы с детства, но встречаться начали два года назад.

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