  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Появилось трогательное фото с собакой Джорджа Буша-старшего, охраняющей его гроб

    • Розсилка
    Появилось трогательное фото с собакой Джорджа Буша-старшего, охраняющей его гроб

    После смерти супруги Барбары 94-летний политик не расставался со своим питомцем

    В Сети появилось трогательное фото, как Салли охраняет гроб 41-го президента США, задрапированный американским флагом, в его приемной в Хьюстоне в Техасе.

    «Миссия выполнена», — подписано фото на странице в Инстаграм, которая ведется от имени Салли.

    screenshot_14_02

    Сообщается, что опытного и хорошо натренированного пса Бушу-старшему подарили в апреле после смерти его супруги Барбары. 94-летний политик последние годы передвигался на инвалидной коляске и ему нужна была помощь подготовленного питомца.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Появилось трогательное фото с собакой Джорджа Буша-старшего, охраняющей его гроб
    Появилось трогательное фото с собакой Джорджа Буша-старшего, охраняющей его гроб
    Появилось трогательное фото с собакой Джорджа Буша-старшего, охраняющей его гроб
    Появилось трогательное фото с собакой Джорджа Буша-старшего, охраняющей его гроб
    Появилось трогательное фото с собакой Джорджа Буша-старшего, охраняющей его гроб

    За это время пес стал его тенью, и бывший американский президент уже не мог без него обходиться.

    «Он может сделать что угодно, кроме как сделать для вас мартини, но не волнуйтесь, он может найти вам кого-то, чтобы сделать для вас мартини», — сказал представитель известного семейства.

     

    Джерело: mirror.co.uk

    США в мире животных смерть президент политика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ