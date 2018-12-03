Появилось трогательное фото с собакой Джорджа Буша-старшего, охраняющей его гроб



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После смерти супруги Барбары 94-летний политик не расставался со своим питомцем

В Сети появилось трогательное фото, как Салли охраняет гроб 41-го президента США, задрапированный американским флагом, в его приемной в Хьюстоне в Техасе.

«Миссия выполнена», — подписано фото на странице в Инстаграм, которая ведется от имени Салли.

Сообщается, что опытного и хорошо натренированного пса Бушу-старшему подарили в апреле после смерти его супруги Барбары. 94-летний политик последние годы передвигался на инвалидной коляске и ему нужна была помощь подготовленного питомца.

За это время пес стал его тенью, и бывший американский президент уже не мог без него обходиться.

«Он может сделать что угодно, кроме как сделать для вас мартини, но не волнуйтесь, он может найти вам кого-то, чтобы сделать для вас мартини», — сказал представитель известного семейства.

Джерело: mirror.co.uk