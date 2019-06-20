Принц Чарльз наградил почетным орденом известного американского модного дизайнера



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Принц Чарльз и Ральф Лорен instagram.com/ralphlauren

Вчера, 19 июня, Ральфу Лорену был вручен почетный орден Британской империи (KBE) за вклад и развитие индустрии моды

79-летний Лорен был награжден в ходе закрытой церемонии в Букингемском дворце, где присутствовали его супруга Рики, сыновья Эндрю и Дэвид, а также дочь Дилан.

Титул и знаки отличия он получил из рук принца Чарльза, став первым американским дизайнером, удостоенным звания почетного рыцаря за вклад в моду.





instagram.com/ralphlauren

По словам кутюрье, получение титула он считает «особым моментом», поскольку в 2019 году отмечает 50-летие своей деятельности в fashion-индустрии.

Джерело: Hello!