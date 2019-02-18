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    Жизнь

    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги

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    Принц Чарльз - Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз

    Член королевской семьи уверен, что тренировки позволят улучшить здоровье и меньше тратить на лекарства.

    Принц Чарльз придумал как стране сэкономить деньги на медицинском обслуживании: он предложил медикам активнее продвигать терапевтическую йогу, чтобы люди лучше себя чувствовали. Принц известный сторонник альтернативной медицины, и он уверен, что йога может во многих случаях заменить традиционное лечение, что снизит нагрузку на здравоохранение страны, пишет Dailymail.

    Принц отметил, что это позволит сэкономить «драгоценные и дорогие» ресурсы, потому что йога «доказала благотворное влияние как на тело, так и на разум». Такое заявление он сделал в своем письменном обращении на конференции Yoga In Healthcare, которая прошла в Лондоне на выходных.

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    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги
    Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги

    «В течение тысячелетий миллионы людей ощущали способность йоги совершенствовать их жизни. Я считаю, что развитие терапевтической йоги является отличным примером того, как йога может способствовать здоровью и исцелению», - отметил принц Чарльз.

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    здоровье Великобритания деньги
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