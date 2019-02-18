Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой, чтобы сэкономить деньги



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Принц Чарльз

Член королевской семьи уверен, что тренировки позволят улучшить здоровье и меньше тратить на лекарства.

Принц Чарльз придумал как стране сэкономить деньги на медицинском обслуживании: он предложил медикам активнее продвигать терапевтическую йогу, чтобы люди лучше себя чувствовали. Принц известный сторонник альтернативной медицины, и он уверен, что йога может во многих случаях заменить традиционное лечение, что снизит нагрузку на здравоохранение страны, пишет Dailymail.

Принц отметил, что это позволит сэкономить «драгоценные и дорогие» ресурсы, потому что йога «доказала благотворное влияние как на тело, так и на разум». Такое заявление он сделал в своем письменном обращении на конференции Yoga In Healthcare, которая прошла в Лондоне на выходных.

«В течение тысячелетий миллионы людей ощущали способность йоги совершенствовать их жизни. Я считаю, что развитие терапевтической йоги является отличным примером того, как йога может способствовать здоровью и исцелению», - отметил принц Чарльз.