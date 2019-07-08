Принц Чарльз займет трон Елизаветы II через два года



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Принц Чарльз

Королевский писатель Фил Дампье заявил, что королева скорее всего передаст полномочия сыну после того, как отметит 95-летний юбилей

Елизавета II занимает трон на протяжении 66 лет и является монархом с самым длительным «стажем» в истории королевской британской семьи.

В свое время королева заявила, что считает свою работу пожизненной и никогда не отречется от престола. Тем не менее, королевский эксперт Фил Дампье не исключает, что монархиня может делегировать часть своих обязанностей принцу Чарльзу. Это может случиться уже через два года.

«Идут разговоры, что когда ей исполнится 95 лет, то она несколько снизит темпы и издаст Акт о Регентстве через два года. Последний раз такой документ вышел в 1937 году, а спустя некоторое время Елизавета II взошла на престол», – цитирует Дампье издание Express.

Согласно Акту о Регентстве от 1937 года по меньшей мере трое человек, включая принца Филиппа, канцлера казначейства Великобритании и спикера палаты общин должны будут привести доказательства, что «соверен по некоторым весомым причинам не может выполнять свои обязанности».

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