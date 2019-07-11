Принц Джордж и принцесса Шарлотта проказничали во время турнира по поло: фото папарацци



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Герцогиня Кембриджская не отходила от своего младшего ребенка, годовалого принца Луи

В Уокингхэме прошел благотворительный матч по поло King Power Royal Charity Polo Day. 34-летний принц Гарри и 37-летний принц Уильям играли в конкурирующих командах, а их жены и дети наблюдали за ними. Правда, младшим представителям королевской семьи и без того было чем заняться.

Папарацци сфотографировали пятилетнего принца Джорджа и четырехлетнюю принцессу Шарлотту во время игры в мяч. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма были увлечены этим занятием не хуже взрослых на игровом поле.

Герцогиня Кембриджская не отходила от своего младшего ребенка, годовалого принца Луи. За старшими детьми она тоже наблюдала, но им была предоставлена большая свобода. Когда дети проголодались герцогиня Кэтрин села вместе с ними у открытого автомобиля и устроила перекус.