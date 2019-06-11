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    Жизнь

    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган Маркл

    10 июня принц Филипп отпраздновал свое 98-летие. Он остается самым долгоживущим мужчиной британской королевской семьи

    В минувшую субботу британские подданные пышно отметили официальный день рождения Елизаветы II. Теперь же 98 лет исполнилось супругу монархини Филиппу. Родившийся 10 июня далекого 1927 года, он продолжает оставаться самым долгоживущим мужчиной королевской семьи.

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    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II

    Герцога Эдинбургского по традиции поздравили родные, разместившие в соцсетях трогательные обращения к нему. Утром в Instagram о дне рождения Филиппа поспешили написать принц Уильям и Кейт Миддлтон, а вот принц Гарри и Меган Маркл не опубликовали поздравительный пост даже к обеду.

    Опередила пару даже принцесса Евгения, отметившись в своем блоге несколькими детскими снимками с дедом.

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри традиции День рождения Instagram
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