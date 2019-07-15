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    Жизнь

    Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)

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    <p>Меган Маркл и принц Гарри</p> <p>instagram.com/sussexroyal/</p> - Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)

    Меган Маркл и принц Гарри

    instagram.com/sussexroyal/

    Для мероприятия герцогиня Сассекская выбрала элегатное черное платье средней длины

    Меган Маркл и принц Гарри стали почетными гостями премьерного показа нового фильма Disney «Король Лев» в Лондоне. Торжественное мероприятие прошло в небольшом театре «Лестер-сквер».

    Для кинопремьеры герцогиня Сассекская выбрала элегантное черное платье средней длины от Jason Wu и дополнила свой образ туфлями Aquazzura и клатчем Gucci, а ее супруг решил отдать предпочтение вечной классике, надев смокинг.

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    Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)
    Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)
    instagram.com/sussexroyal/

    На торжественном мероприятии также присутствовала Бейонсе, которая записала саундтрек к кинофильму. Поп-звезду сопровождал ее супруг Jay-Z.

    Как сообщает издание Oprah Magazine, Меган Маркл впервые познакомилась с Бейонсе и ее супругом. Видео того, как это произошло, было опубликовано на странице журнала в Instagram. Судя по кадрам, знаменитости обнялись и обменялись комплиментами. Принц Гарри также не забыл поприветствовать голливудских звезд.

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    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
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