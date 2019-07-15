Принц Гарри и Меган Маркл на премьере мультфильма «Король Лев» (фото)



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Меган Маркл и принц Гарри instagram.com/sussexroyal/

Для мероприятия герцогиня Сассекская выбрала элегатное черное платье средней длины

Меган Маркл и принц Гарри стали почетными гостями премьерного показа нового фильма Disney «Король Лев» в Лондоне. Торжественное мероприятие прошло в небольшом театре «Лестер-сквер».

Для кинопремьеры герцогиня Сассекская выбрала элегантное черное платье средней длины от Jason Wu и дополнила свой образ туфлями Aquazzura и клатчем Gucci, а ее супруг решил отдать предпочтение вечной классике, надев смокинг.

На торжественном мероприятии также присутствовала Бейонсе, которая записала саундтрек к кинофильму. Поп-звезду сопровождал ее супруг Jay-Z.

Как сообщает издание Oprah Magazine, Меган Маркл впервые познакомилась с Бейонсе и ее супругом. Видео того, как это произошло, было опубликовано на странице журнала в Instagram. Судя по кадрам, знаменитости обнялись и обменялись комплиментами. Принц Гарри также не забыл поприветствовать голливудских звезд.