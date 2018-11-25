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    Жизнь

    Принцесса Беатрис узнала шокирующую правду про своего нового бойфренда

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    Принцесса Беатрис и&nbsp;Эдоардо Мопелли Моци - Принцесса Беатрис узнала шокирующую правду про своего нового бойфренда
    Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моци

    По слухам, свадьбу могут сыграть уже в следующем году

    Только на той неделе стало известно о том, что 30-летняя принцесса Беатрис закрутила роман с 35-летним красавцем-мультимиллионером Эдоардо Мопелли Моци, как в прессе всплыли неприятные подробности о расставании молодого человека со своей бывшей возлюбленной. Оказывается, Эдоардо еще совсем недавно жил с успешным архитектором со своей собственной дизайнерской компанией Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына Кристофера Вульфа.

    20181124-princes_2Дара Хуанг

    Это подтвердила в интервью мать девушки. По ее признанию, она и понятия не имела, что ее дочь прекратила отношения с возлюбленным. Более того, разрыв пары выглядел крайне некрасиво. Эдоардо Мопелли Моции выставил мать своего ребенка из дома и нанял малышу няню. Пока мультимиллионер разрешает своей бывшей подруге видеться с сыном Вулфи, но отдавать навсегда явно не собирается.

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    Принцесса Беатрис
    Принцесса Беатрис узнала шокирующую правду про своего нового бойфренда
    Принцесса Беатрис узнала шокирующую правду про своего нового бойфренда
    Принцесса Беатрис узнала шокирующую правду про своего нового бойфренда
    Принцесса Беатрис узнала шокирующую правду про своего нового бойфренда
    Принцесса Беатрис узнала шокирующую правду про своего нового бойфренда
    Принцесса Беатрис узнала шокирующую правду про своего нового бойфренда

    Судя по всему, принцессу Беатрис такие новости явно не смущают. Говорят, что девушка мечтает выйти замуж, как ее сестра Евгения, и Моцци идеальный кандидат в мужья для внучки королевы Елизаветы II. По слухам, свадьбу могут сыграть уже в следующем году. Это означает, что Беатрис станет первой среди молодого поколения королевских особ, у которой будет пасынок.

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