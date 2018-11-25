Принцесса Беатрис узнала шокирующую правду про своего нового бойфренда



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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моци

По слухам, свадьбу могут сыграть уже в следующем году

Только на той неделе стало известно о том, что 30-летняя принцесса Беатрис закрутила роман с 35-летним красавцем-мультимиллионером Эдоардо Мопелли Моци, как в прессе всплыли неприятные подробности о расставании молодого человека со своей бывшей возлюбленной. Оказывается, Эдоардо еще совсем недавно жил с успешным архитектором со своей собственной дизайнерской компанией Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына Кристофера Вульфа.

Дара Хуанг

Это подтвердила в интервью мать девушки. По ее признанию, она и понятия не имела, что ее дочь прекратила отношения с возлюбленным. Более того, разрыв пары выглядел крайне некрасиво. Эдоардо Мопелли Моции выставил мать своего ребенка из дома и нанял малышу няню. Пока мультимиллионер разрешает своей бывшей подруге видеться с сыном Вулфи, но отдавать навсегда явно не собирается.

Судя по всему, принцессу Беатрис такие новости явно не смущают. Говорят, что девушка мечтает выйти замуж, как ее сестра Евгения, и Моцци идеальный кандидат в мужья для внучки королевы Елизаветы II. По слухам, свадьбу могут сыграть уже в следующем году. Это означает, что Беатрис станет первой среди молодого поколения королевских особ, у которой будет пасынок.

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