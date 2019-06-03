Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера



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Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам

Помимо общего сына у обоих есть дети

32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама. Семь месяцев назад у них родился сын. Церемония прошла 1 июня в княжеском дворце Монако. Были только самые близкие, в том числе глава карликового государства – дядя невесты князь Альбер II.

Однако на этом праздник не закончился. В конце июля монаршая семья будет отмечать свадьбу Шарлотты и Дмитрия во второй раз. Предположительно, торжество пройдет либо на юге Франции, либо на итальянском острове Пантеллерия.

Для Шарлотты это первый брак, а Дмитрий уже был женат. Помимо общего сына у обоих есть дети: у Казираги – сын, а у Рассама – дочь.