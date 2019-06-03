  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера

    • Розсилка
    Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам - Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера
    Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам

    Помимо общего сына у обоих есть дети

    32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама. Семь месяцев назад у них родился сын. Церемония прошла 1 июня в княжеском дворце Монако. Были только самые близкие, в том числе глава карликового государства – дядя невесты князь Альбер II.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера
    Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера
    Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера
    Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера
    Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера
    Принцесса Монако вышла замуж за кинопродюсера

    Однако на этом праздник не закончился. В конце июля монаршая семья будет отмечать свадьбу Шарлотты и Дмитрия во второй раз. Предположительно, торжество пройдет либо на юге Франции, либо на итальянском острове Пантеллерия.

    Для Шарлотты это первый брак, а Дмитрий уже был женат. Помимо общего сына у обоих есть дети: у Казираги – сын, а у Рассама – дочь.

     

    дети праздник семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ