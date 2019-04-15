Проданный за $450 млн «Спаситель мира» Леонардо да Винчи может оказаться подделкой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По информации искусствоведа Бена Льюиса, перед продажей картины от общественности скрыли тот факт, что некоторые из специалистов сомневались в подлинности полотна

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую продали на аукционе в 2017 году за рекордные $450 миллионов, может оказаться подделкой. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на искусствоведа Бена Льюиса.

По его словам, перед аукционом в 2017 году Лондонская национальная галерея скрыла тот факт, что некоторые из специалистов сомневались в подлинности полотна. Как сообщил Льюис, из пяти экспертов двое назвали картину настоящей, еще двое отказались давать точную оценку, а один назвал полотно фальшивкой. По оценке последнего, цена картины составляет $1175.

Напомним, «Спаситель мира» да Винчи был продан в декабре 2017 года на аукционе Christieʼs за $450 миллионов, став самой дорогой картиной в мире. Имя покупателя точно неизвестно. По сообщениям СМИ, ее купил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд для наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

В конце марта этого года появилась информация об исчезновении «Спасителя мира». Издание The New York Times сообщило, что картину должны были выставить в филиале Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах, но ее там не было. При этом сотрудники музея ничего не знают о ее местонахождении.

Позднее в аукционном доме Christie's рассказали, что картина сразу после торгов была передана ее новому владельцу и, вероятно, именно у него и находится.

Джерело: Esquire