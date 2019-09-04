Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)



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Елена Криворучкина Фото: Facebook

Новоиспеченный депутат неосмотрительно засветила в Раде личную переписку

3 сентября депутата от «Слуги народа» Елену Криворучкина настолько распалилась принятием решения об отмене депутатской неприкосновенности, что первым делом сообщила об этом своему «Любимому», окрашивая недавние события в интимные ассоциации.

Страстная депутатка не осторожничала, и ее переписка попала в объектив журналистов.

Депутатам следовало бы быть бдительными, переписываясь в Раде

Любимый: Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: Знаешь, знаешь.

Любимый: Лен, ты где?

Криворучкина: Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.





Как известно, 47-летняя Елена Криворучкина – эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании Зеленского. Баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге.

Возмущенная «слуга народа» на своей странице в Facebook отреагировала на распространение ее переписки в сети. Женщина отметила, что она, прежде всего, человек, а не только депутат, что у нее есть отношения и попросила не завидовать.

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