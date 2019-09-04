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    Жизнь

    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)

    • Розсилка
    <p>Елена Криворучкина</p> <p>Фото: Facebook</p> - Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)

    Елена Криворучкина

    Фото: Facebook

    Новоиспеченный депутат неосмотрительно засветила в Раде личную переписку

    3 сентября депутата от «Слуги народа» Елену Криворучкина настолько распалилась принятием решения об отмене депутатской неприкосновенности, что первым делом сообщила об этом своему «Любимому», окрашивая недавние события в интимные ассоциации.

    Страстная депутатка не осторожничала, и ее переписка попала в объектив журналистов.  

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    Депутатам следовало бы быть бдительными, переписываясь в Раде

    Любимый: Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

    Криворучкина: Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

    Любимый: Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

    Криворучкина: Знаешь, знаешь.

    Любимый: Лен, ты где?

    Криворучкина: Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

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    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
    Фото: Facebook


    Как известно, 47-летняя Елена Криворучкина – эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании Зеленского. Баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге.

    Возмущенная «слуга народа» на своей странице в Facebook отреагировала на распространение ее переписки в сети. Женщина отметила, что она, прежде всего, человек, а не только депутат, что у нее есть отношения и попросила не завидовать.   

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    депутатская неприкосновенность Верховная Рада депутат новости
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