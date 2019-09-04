Пылкая «слуга народа» засветила интимную переписку в Раде (фото)
Елена Криворучкина
Фото: Facebook
Новоиспеченный депутат неосмотрительно засветила в Раде личную переписку
3 сентября депутата от «Слуги народа» Елену Криворучкина настолько распалилась принятием решения об отмене депутатской неприкосновенности, что первым делом сообщила об этом своему «Любимому», окрашивая недавние события в интимные ассоциации.
Страстная депутатка не осторожничала, и ее переписка попала в объектив журналистов.
Депутатам следовало бы быть бдительными, переписываясь в Раде
Любимый: Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.
Криворучкина: Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.
Любимый: Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.
Криворучкина: Знаешь, знаешь.
Любимый: Лен, ты где?
Криворучкина: Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.
Как известно, 47-летняя Елена Криворучкина – эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании Зеленского. Баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге.
Возмущенная «слуга народа» на своей странице в Facebook отреагировала на распространение ее переписки в сети. Женщина отметила, что она, прежде всего, человек, а не только депутат, что у нее есть отношения и попросила не завидовать.