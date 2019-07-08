Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске



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Слава Каминская instagram.com/babaslavka/

Звезда порадовала поклонников новым фото

Украинская певица и участница популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская похвасталась отличной формой. В своем Инстаграме певица выложила фото на котором позирует в купальнике. Судя по данным геолокации, которую показывает соцсеть, звезда отдыхает в Лисичанске.

Напомним, на днях брак певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского официально разорвали в Подольском суде Киева. Заседание было закрытым, а решение суда появилось на сайте только 2 июля.

Как известно, Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем, в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак.Слава неоднократно рассказывала, что именно она сделала первый шаг в отношениях с пластическим хирургом Эдгаром Каминским

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