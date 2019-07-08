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    Жизнь

    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске

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    <p>Слава Каминская</p> <p>instagram.com/babaslavka/</p> - Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске

    Слава Каминская

    instagram.com/babaslavka/

    Звезда порадовала поклонников новым фото

    Украинская певица и участница популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская похвасталась отличной формой. В своем Инстаграме певица выложила фото на котором позирует в купальнике. Судя по данным геолокации, которую показывает соцсеть, звезда отдыхает в Лисичанске.

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    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске
    Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске

    Напомним, на днях брак певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского официально разорвали в Подольском суде Киева. Заседание было закрытым, а решение суда появилось на сайте только 2 июля.

    Как известно, Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем, в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак.Слава неоднократно рассказывала, что именно она сделала первый шаг в отношениях с пластическим хирургом Эдгаром Каминским

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    певица Слава Каминская
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