Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике



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Ирина Демичева instagram.com/irinademicheva/

Ирина поделилась обольстительным снимком

Личная жизнь популярнейшего украинского артиста Монатика укрыта если не тайнами, то недосказанности. Певец неохотно делится подробностями быта, и редко балует поклонников семейными фото.

Сегодня жена Дмитрия Монатика Ирина продемонстрировала подписчикам в Инстраграме свою фигуру. Возлюбленная певца позирует на фото в монокупальнике. На фоне мы видим живописные пейзажи Турции.

«Сочетая приятное с полезным», - прокомментировала фотографию Ирина.

подписчики страницы Ирины и фанаты Монатика не удержались от восторженных комментариев. «Как горячо», «Ирочка, ты просто богиня», «вау, вы такая красавица», «какая прекрасная», - пишут фанаты.



