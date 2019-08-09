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    Жизнь

    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике

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    <p>Ирина Демичева</p> <p>instagram.com/irinademicheva/</p> - Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике

    Ирина Демичева

    instagram.com/irinademicheva/

    Ирина поделилась обольстительным снимком

    Личная жизнь популярнейшего украинского артиста Монатика укрыта если не тайнами, то недосказанности. Певец неохотно делится подробностями быта, и редко балует поклонников семейными фото.

    Сегодня жена Дмитрия Монатика Ирина продемонстрировала подписчикам в Инстраграме свою фигуру. Возлюбленная певца позирует на фото в монокупальнике. На фоне мы видим живописные пейзажи Турции.

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    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    Редкий кадр: возлюбленная Монатика засветила восхитительную фигуру в купальнике
    instagram.com/irinademicheva/

    «Сочетая приятное с полезным», - прокомментировала фотографию Ирина.

    подписчики страницы Ирины и фанаты Монатика не удержались от восторженных комментариев. «Как горячо», «Ирочка, ты просто богиня», «вау, вы такая красавица», «какая прекрасная», - пишут фанаты.

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    Монатик певица
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