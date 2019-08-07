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    Жизнь

    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына

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    <p>Регина Тодоренко</p> <p>instagram.com/reginatodorenko/</p> - Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына

    Регина Тодоренко

    instagram.com/reginatodorenko/

    Звзеда призналась в своих тревогах о воспитании ребенка

    29-летняя Регина Тодоренко сообщила о своем сотрудничестве с брендом подгузников. Ее звездный наследник Миша стал главным героем новой рекламной кампании. Ради рекламного контракта Регина даже впервые показала лицо сына.

    «Сегодня ты впервые побывал не ЗА кадром, а В кадре. Делить с тобой одну съемочную площадку – это большое счастье. А самое трогательное чувство для матери – это гордость за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда», – расчувствовалась Регина.

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    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
    instagram.com/reginatodorenko/

    Регина призналась в своих тревогах о воспитании ребенка. «Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства», – высказалась экс-участница «Фабрики звезд».

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