Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына



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Регина Тодоренко instagram.com/reginatodorenko/

Звзеда призналась в своих тревогах о воспитании ребенка

29-летняя Регина Тодоренко сообщила о своем сотрудничестве с брендом подгузников. Ее звездный наследник Миша стал главным героем новой рекламной кампании. Ради рекламного контракта Регина даже впервые показала лицо сына.

«Сегодня ты впервые побывал не ЗА кадром, а В кадре. Делить с тобой одну съемочную площадку – это большое счастье. А самое трогательное чувство для матери – это гордость за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда», – расчувствовалась Регина.

Регина призналась в своих тревогах о воспитании ребенка. «Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства», – высказалась экс-участница «Фабрики звезд».

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