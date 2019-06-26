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    Жизнь

    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов

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    Риз Уизерспун - Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун

    Звезда сериала «Большая маленькая ложь» не собирается новый дом исключительно для жилья

    Голливудская актриса решила приобщиться к прелестям фермерской жизни. 43-летняя Риз Уизерспун приобрела личное имение в Малибу. Оно обошлось ей в 6,2 миллиона долларов.

    Большой участок земли площадью в два акра раньше использовался как место для проведения свадеб. На его территории расположены три дома.

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    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов
    Риз Уизерспун купила дом в Малибу за $6 миллионов

    Уизерспун руководит собственной студией Hello Sunshine, которая снимает проекты с участием женщин, и некоторые поклонники были уверены, что она приобрела землю для съемок. Это очень живописное имение, места в нем хватит.

    Звезда сериала «Большая маленькая ложь» не собирается использовать новый дом для работы. Но и жить там постоянно – тоже, сообщил друг актрисы Page Six.

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