Российская актриса ужаснула фанатов обезображенным лицом после пластических операций



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самые преданные фанаты убеждены, что Татьяне Овсиенко не нужны никакие ухищрения и манипуляции с внешностью

53-летняя российская актриса Татьяна Овсиенко отметилась в кадре с недавно выписавшейся из больницы Татьяной Булановой. Внешность артистки всерьез обеспокоила ее фанатов.

Судя по реакции зрителей в Сети, вид Овсиенко их несколько удивил. По мнению фанатов, Татьяна явно с собой что-то сделала. А тут еще их напугало фото, выложенное другой певицей – Ириной Салтыковой у себя в Инстаграм. Поп-исполнительница продемонстрировала снимок с двумя Танями – Овсиенко и Булановой. И если ко второй у зрителей вопросов не возникло, то к первой – очень много.

В частности, фанаты не поняли, что с лицом Овсиенко. Поклонники задались вопросом, не делала ли 53-летняя артистка пластических операций. Другие прямо спросили, почему у Татьяны один глаз белый. Третьи испугались, не бельмо ли у нее. «Какой ужас», «Что с глазом? Бельмо??», «Я не узнаю Овсиенко, что с лицом?» – высказались интернет-пользователи. Всем встревоженным подписчикам другие поклонники объяснили, что просто кто-то перестарался с ретушью и фотошопом.

Самые преданные фанаты убеждены, что Татьяне Овсиенко не нужны никакие ухищрения и манипуляции с внешностью. Певица действительно выглядит прекрасно для своих лет. Она обладает стройной подтянутой фигурой, гладкой кожей.

Напомним, Татьяна Овсиенко родилась в Киеве. В детстве будущая певица училась в музыкальной школе и выступала в детском ансамбле «Солнышко». Окончила киевскую украинскую школу № 73.

Окончила Киевский техникум гостиничного хозяйства. Работала администратором в гостинице «Братислава» в Киеве. В 1988 году познакомилась с Натальей Ветлицкой, солисткой музыкальной группы «Мираж», которая проживала в «Братиславе» во время гастролей. По предложению Натальи Ветлицкой поступила в «Мираж» костюмером.

После ухода из «Миража» Натальи Ветлицкой в конце 1988 года Овсиенко стала солисткой группы вместе с Ириной Салтыковой. Как и большинство других солисток в группе, выступала под фонограмму М. Суханкиной. Работала в группе до конца 1990 года, когда была заменена на новую солистку Екатерину Болдышеву.