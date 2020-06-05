Румын делает странную обувь, чтобы заставить людей держать дистанцию (фото)



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В соцсетях обувь не оценили

Кажется, каждая компания или фирма придумала свой способ заставить людей держать безопасную дистанцию и не подходить друг к другу. Не отстают от гигантов и частные предприниматели. Обувщик из Румании Григоре Луп нашел свой способ удержать своих соотечественников подальше от других людей. Для этого он создал специальные ботинки.

Обувщик из Румынии придумал ботинки, которые позволяют поддерживать безопасную дистанцию

Григоре Луп из города Клуж в Трансильвании уже 39 лет делает обувь на заказ. Его основные клиенты — театры и оперы со всей страны, а также танцевальные коллективы. Естественно, пандемия коронавируса повлияла на его бизнес, из-за чего количество клиентов у Григоре уменьшилось.

Идея пришла ему в голову из-за поведения соотечественников

Григоре заметил, что люди плохо соблюдают правила безопасности и не обращают внимания на социальную дистанцию:

«Я пошел в магазин за семенами для своего сада. Внутри было мало людей, но они подходили близко друг к другу».

Григоре создал обувь, в которой люди не могут близко подойти друг к другу

Ботинки 74 размера легко разделят людей и не дадут подойти близко к другим. Как рассказал Григоре изданию Reuters, если двое людей в такой обуви встанут лицом друг к другу, то между ними будет как раз дистанция в полтора метра.

В соцсетях такую обувь не оценили — многие сравнили ее с ластами и клоунскими ботинками. А кто-то посчитал, что в таких ботинках нельзя пройти и пары шагов. Что уж говорить о лестницах!

Но если такая обувь поможет людям помнить о дистанции и не подходить близко друг к другу, то ей все-таки стоит дать шанс.