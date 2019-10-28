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    Жизнь

    Рвота кашалота сделала из бедного тайского рыбака богатого человека

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    Рвота кашалота сделала из бедного тайского рыбака богатого человека

    В один момент таиландец поправил свое финансовое положение на $320 тысяч

    Необычная находка сделала из простого рыбака миллионера. В один из своих привычных рабочих дней таиландец Тиачот нашел на побережье острова Самуи большую заставшую желтую массу. 55-летний  Мужчина заинтересовался веществом, издалека похожим на камень, и принес почти 6-килограммовую субстанцию домой.

    Целый год таец хранил нечто у себя дома, а затем все же решился показать субстанцию ученым.

    Когда к нему в дом пришли специалисты и чиновники, они подтвердили – рыбак нашел очень ценную рвоту кашалота. В промышленности вещество используется для изготовления духов и различных ароматических примесей.  6-килограммовый кусок стоит баснословных денег – почти $320 тысяч.

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    в мире животных
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