Рвота кашалота сделала из бедного тайского рыбака богатого человека



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В один момент таиландец поправил свое финансовое положение на $320 тысяч

Необычная находка сделала из простого рыбака миллионера. В один из своих привычных рабочих дней таиландец Тиачот нашел на побережье острова Самуи большую заставшую желтую массу. 55-летний Мужчина заинтересовался веществом, издалека похожим на камень, и принес почти 6-килограммовую субстанцию домой.

Целый год таец хранил нечто у себя дома, а затем все же решился показать субстанцию ученым.

Когда к нему в дом пришли специалисты и чиновники, они подтвердили – рыбак нашел очень ценную рвоту кашалота. В промышленности вещество используется для изготовления духов и различных ароматических примесей. 6-килограммовый кусок стоит баснословных денег – почти $320 тысяч.