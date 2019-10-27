В Британии грызунов научили управлять автомобилем



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Эксперты утверждают, что крысы на удивление способные ученики

Эксперты Университета Ричмонда изготовили для грызунов небольшие автомобильчики из прозрачного пластика. Несмотря на кукольные габариты, транспортные средства оборудованы педалями газа, тормоза и педали для поворотов.

Перед крысами стояла задача залезть в машину и доехать до лакомства, закрепленного на стене. Сперва маленьких водителей учили просто трогаться с места, а затем поворачивать и тормозить. На удивление, животные научились водить достаточно быстро. На видео, предоставленном учеными, можно увидеть, как крыса легко доезжает до вкусного приза, не сбившись с дороги.

Как сообщает портал New Sientist, ученые пришли к выводу, что грызуны не только не испытывают дискомфорта от управления машиной, а, напротив, расслабляются.