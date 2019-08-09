Сальма Хайек в купальнике соблазнительно позировала под водой
Сальма Хайек
Прославленная голливудская порадовала поклонников пикантным кадром
52-летняя Сальма Хайек из Мексики поделилась снимком, на котором она в слитном купальнике глубокого винного оттенка лежит под водой. На поверхности виднеется только лицо Хайек с закрытыми глазами и лучезарной улыбкой и скромное декольте, однако и этого достаточно, чтобы заинтриговать публику.
Звезда также поделилась «горячим» видео, на котором она, обнаженная, плескается в воде на фоне заката. Вода, «окрашенная» в нежно-розовый цвет, оттеняет стройный силуэт актрисы и делает кадры по‑настоящему страстными.
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