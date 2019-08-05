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    Жизнь

    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Младшая сестра Ким Кардашьян готовится к пышному празднованию будущего дня рождения

    10 августа Кайли Дженнер исполнится 22 года. Молодая миллиардерша и мама подошла к организации праздника ответственно. Модель хочет скрыться от камер папарацци на фешенебельной яхте стоимостью $250 миллионов.

    90-метровое судно класса люкс имеет 22 спальни, включая VIP-резиденцию. На корабле есть spa-комната, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, бассейн и площадка для вертолета. Обслуживать звездных гостей будут 29 человек экипажа.

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    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    Самая молодая миллиардерша отпразднуеть день рождения на яхте за $250 миллионов
    instagram.com/kyliejenner/

    Раньше яхта под названием «Tranquility» (Спокойствие) принадлежала малазийскому банкиру Ло Таек Джо. Стоимость аренды корабля на неделю – один миллион долларов. Интерьер судна разработал Эндрю Винч – известный в индустрии ведущий дизайнер суперъяхт.

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    «Кайли попросила установить в одной из комнат фотобудку и украсить стены фамильными фресками с изображениями всех членов клана Кардашьян/Дженнер», – сообщает DailyMail.

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    модель Кардашьян День рождения
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