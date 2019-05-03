«Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде



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instagram / gameofthrones

«Проблема в том, что многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры», - сказал заявил один из творцов легендарной телесаги

Оператор «Игры престолов» Фабиан Вагнер не стал извиняться перед зрителями, которые раскритиковали создателей третьего эпизода из-за методов съемки. Многие пожаловались, что долгожданную битву за Винтерфелл было трудно разглядеть, пишет Variety.

В интервью Wired Вагнер защищает свое видение сцен битвы и труд съемочной команды, возложив вину на домашние устройства, с которых зрители посмотрели эпизод.

«Проблема в том, что многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры, - сказал он. - Также многие, к сожалению, смотрят сериал на небольших планшетах, которые просто не могут воздать должное такому шоу».

Оператор продолжил: «Лично мне не всегда нужно видеть, что происходит, когда речь заходит об эмоциональном воздействии… «Игра престолов» - это кинематографический сериал, поэтому его нужно смотреть как в кинотеатре - в темной комнате. Если вы смотрите ночную сцену в ярко освещенной комнате, то вы не сможете ее правильно увидеть».

Вагнер также отметил, что создатели сериала решили, что «это должен быть темный эпизод», потому что тон повествования шоу с каждым разом становился мрачнее и перед съемочной командой стояла задача подчеркнуть это всеми возможными эффектами. «Другой взгляд был бы неправильным», - подчеркнул Фабиан.

«За все эти годы мы увидели так много батальных сцен. Чтобы сделать их действительно впечатляющими и позаботиться о персонажах, нужно было найти уникальный способ изображения этих историй», - добавил он.





Джерело: Esquire