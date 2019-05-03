  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде

    • Розсилка
    instagram / gameofthrones - «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    instagram / gameofthrones

    «Проблема в том, что многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры», - сказал заявил один из творцов легендарной телесаги

    Оператор «Игры престолов» Фабиан Вагнер не стал извиняться перед зрителями, которые раскритиковали создателей третьего эпизода из-за методов съемки. Многие пожаловались, что долгожданную битву за Винтерфелл было трудно разглядеть, пишет Variety.

    В интервью Wired Вагнер защищает свое видение сцен битвы и труд съемочной команды, возложив вину на домашние устройства, с которых зрители посмотрели эпизод.

    «Проблема в том, что многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры, - сказал он. - Также многие, к сожалению, смотрят сериал на небольших планшетах, которые просто не могут воздать должное такому шоу».

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    «Сами виноваты»: оператор «Игры престолов» ответил на претензии фанатов о «слишком темном» третьем эпизоде
    instagram / gameofthrones

    Оператор продолжил: «Лично мне не всегда нужно видеть, что происходит, когда речь заходит об эмоциональном воздействии… «Игра престолов» - это кинематографический сериал, поэтому его нужно смотреть как в кинотеатре - в темной комнате. Если вы смотрите ночную сцену в ярко освещенной комнате, то вы не сможете ее правильно увидеть».

    Вагнер также отметил, что создатели сериала решили, что «это должен быть темный эпизод», потому что тон повествования шоу с каждым разом становился мрачнее и перед съемочной командой стояла задача подчеркнуть это всеми возможными эффектами. «Другой взгляд был бы неправильным», - подчеркнул Фабиан.

    «За все эти годы мы увидели так много батальных сцен. Чтобы сделать их действительно впечатляющими и позаботиться о персонажах, нужно было найти уникальный способ изображения этих историй», - добавил он.

     Читайте также: Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото).


    Джерело: Esquire

    Игра престолов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ