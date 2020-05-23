Самые забавные фото животных в 2020 году
The Comedy Wildlife Photography Awards
Жюри поделилось некоторыми впечатляющими фотографиями
Каждый год фотографы со всего мира присылают на конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards самые забавные фотографии животных. В этом году снимки удалось посмотреть даже раньше, чем завершился прием работ.
Конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards в 2020 году проводится уже в шестой раз.
Итоги еще не подводили - фотографы могут отправить свои работы жюри до 30 июня: в этом году прием снимков продлили на месяц.
Но жюри уже поделилось некоторыми впечатляющими фотографиями.
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