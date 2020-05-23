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    Жизнь

    Самые забавные фото животных в 2020 году

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    <p>The Comedy Wildlife Photography Awards</p> - Самые забавные фото животных в 2020 году

    The Comedy Wildlife Photography Awards

    Жюри поделилось некоторыми впечатляющими фотографиями

    Каждый год фотографы со всего мира присылают на конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards самые забавные фотографии животных. В этом году снимки удалось посмотреть даже раньше, чем завершился прием работ.

    Конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards в 2020 году проводится уже в шестой раз.

    Итоги еще не подводили - фотографы могут отправить свои работы жюри до 30 июня: в этом году прием снимков продлили на месяц.

    Но жюри уже поделилось некоторыми впечатляющими фотографиями.

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    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году
    Самые забавные фото животных в 2020 году

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    животные
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