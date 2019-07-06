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    Жизнь

    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов

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    Джефф и Маккензи Безос&nbsp; - Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Джефф и Маккензи Безос 

    Cуммы хватает, чтобы попасть на 22 строчку списка самых богатых людей мира

    Основатель Amazon Джефф Безос официально развелся с Маккензи Безос, сообщает Bloomberg.

    Документ о расторжении брака подписал судья округа Кинг, штат Вашингтон. По информации Bloomberg, в рамках бракоразводного процесса Безос передаст бывшей жене около 4% акций Amazon, стоимость которых сейчас оценивается в $38,3 миллиарда.

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    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов
    Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов

    Как отмечает агентство, такой суммы достаточно, чтобы поместить Маккензи на 22-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 богатейших людей мира.

    При этом Безос по‑прежнему остается лидером рейтинга самых богатых людей, так как сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму $114,8 миллиарда. Кроме того, Маккензи оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.

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