Самый богатый человек в мире развелся с женой. Он передаст ей акции на $38 миллиардов



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Джефф и Маккензи Безос

Cуммы хватает, чтобы попасть на 22 строчку списка самых богатых людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос официально развелся с Маккензи Безос, сообщает Bloomberg.

Документ о расторжении брака подписал судья округа Кинг, штат Вашингтон. По информации Bloomberg, в рамках бракоразводного процесса Безос передаст бывшей жене около 4% акций Amazon, стоимость которых сейчас оценивается в $38,3 миллиарда.

Как отмечает агентство, такой суммы достаточно, чтобы поместить Маккензи на 22-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 богатейших людей мира.

При этом Безос по‑прежнему остается лидером рейтинга самых богатых людей, так как сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму $114,8 миллиарда. Кроме того, Маккензи оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.