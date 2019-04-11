Самый большой в мире бесцветный бриллиант изумрудной огранки выставлен на продажу (фото)



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Бриллиант весом 302,37 карата с изумрудной огранкой продает компания Graff. Алмаз, из которого его создали, был размером с теннисный мяч

Самый большой в мире бесцветный бриллиант изумрудной огранки весом 302,37 карата выставлен на продажу. Он получил название Graff Lesedi La Rona и был создан из второго по величине из всех когда-либо добытых алмазов - весом 1,109 карата и размером примерно с теннисный мяч. Цену на камень не разглашают - настолько она высока.

Алмаз, давший жизнь Graff Lesedi La Rona, добыли в 2015 году в ботсванской шахте Карове, а огранка заняла 18 месяцев. При работе алмаз потерял две трети веса, но, учитывая, что получившийся бриллиант обладает высшими характеристиками цвета (бесцветный) и чистоты при таком выдающемся размере, это отличный результат.

«Все наши знания, умения и достижения были вложены в создание этого невероятного шедевра, который во всех отношениях необычен», - прокомментировал Лоренс Графф, чья компания Graff продает камень.

Лишь один алмаз превышал по размеру тот, из которого создали Lesedi La Rona: это «Куллинан» весом 3106 карат, добытый в Южной Африке в 1905 году. Из него сделали 530-каратный бриллиант «Великая звезда Африки», который является самым большим в мире ограненным бесцветным бриллиантом каплевидной формы и венчает королевский скипетр с крестом, ставший частью драгоценностей Короны.

Джерело: Esquire