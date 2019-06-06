Саундтрек из сериала «Чернобыль» исполнил украинский хор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сериал стал самым популярным в истории телевизионных шоу

Львовский муниципальный хор «Гомін» исполнил один из саундтреков к сериалу «Чернобыль», созданный компанией HBO. Песня прозвучала в последнем эпизоде телевизионного шоу. Об этом пишет zaxid.net.

«Сериал уже был на этапе завершения, и продюсерам сериала был нужен мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию Вечная память», - отметил художественный руководитель коллектива Руслан Ляшенко.

Другой его представитель, Петр Швайковский, отметил, что создатели проекта искали исключительно украинский хор.

Также он сказал, что запись была сделана за символическую плату. Однако сколько именно американская компания заплатила хору, не уточняется.